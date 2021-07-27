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港深創科園首批大樓2024年起落成

2021-07-27 列印
港深創科園首批大樓2024年起落成
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　　財政司司長陳茂波昨天出席港深生物科技合作研討會暨報告發佈會（見圖），指目前位於落馬洲河套區的深港創新及科技園工作進度良好，兩地政府很快會推出聯合政策，探索提供科研的資源、資金等便利措施，並會共同吸引海內外人才及企業落戶園區。

　　陳茂波指出，港深創科園會優先發展包括醫療科技在內的六個創科領域，第一批共八座樓宇可於二○二四年至二○二七年分階段落成使用。他強調，特區政府會把握好「十四五」規劃的機遇，融入國家發展大局，深化與大灣區內其他兄弟城市的合作，積極推動創科發展。



　　另外，團結香港基金聯同內地智庫機構發表報告，建議深港兩地政府短期內主動接觸生物科技龍頭企業，提供稅務減免、租金優惠款等措施，吸引企業落戶河套。

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