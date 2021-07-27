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專家促加強宣傳長者打疫苗安全

2021-07-27 列印
　　本港昨天沒有新增新冠肺炎確診個案，連續四十九天本地零確診。本港長者的新冠疫苗接種率偏低，政府計劃短期內推出「長者即日籌」。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為相關措施便利，但政府應加強向長者宣傳疫苗是安全的訊息，例如多找已接種疫苗的長者作分享。

　　何栢良指全港要有約六百萬人打針才算安全，數字佔全港六百七十萬合資格接種人口約九成，估計要到十一月中才能達至。



永安百貨大抽獎谷針

　　另外，永安百貨推出總值一百八十萬元的禮券大抽獎，由下周一至十一月七日，凡於每期領獎日之前年滿十八歲及已在香港打針之香港居民，於任何部門或永安網店累積購物每滿二百元，憑當日發票即可獲抽獎券乙張，大獎包括一萬元永安禮券。

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