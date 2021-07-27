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裸男認串謀劫地下賭場片段瘋傳

2021-07-27 列印
裸男認串謀劫地下賭場片段瘋傳
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　　一名疑有黑幫背景的男子，日前以賭客身份前往長沙灣一間地下賭檔，其間涉嫌通風報信協助同黨登門行劫，不久多名劫匪到場時被擊退，該負責看風的男子趁機離開不果被擒，被勒令在鏡頭前脫光全身衣服認罪。有關片段昨天在網上廣泛流傳後，警方介入調查，初步懷疑事件與三合會有關，不排除短期內採取大規模行動，以打擊黑幫及非法賭博活動。

　　該男子赤裸，在鏡頭前接受參與拍攝者盤問，指由於「屋企等錢用」，遂與人合謀行劫非法百家樂賭場，其後展示身份證。



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