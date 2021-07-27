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西九兩博物館將陸續開放 館長：料入不敷出望捐款支持

2021-07-27 列印
西九兩博物館將陸續開放 館長：料入不敷出望捐款支持
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　　西九文化區管理局指M+博物館將如期於今年年底向公眾開放，而香港故宮文化博物館則計劃於明年年中開幕。故宮文化博物館開幕時將設有九個展廳，北京故宮博物院已確認借出超過八百件藏品。博物館館長吳志華（見圖）料入場費收益不足以彌補支出，希望可以籌款或有捐款支持。

　　管理局表示，M+大樓預期於年底舉行開幕活動，包括主題展覽、論壇、研討會等，亦會走訪中小學校宣傳。故宮文化博物館的工程進度，則受到前年的社會事件及新冠疫情影響，目前已追回三周進度。



　　博物館開幕時將設有九個展廳，北京故宮博物院已確認借出超過八百件藏品。博物館會設立網上登記門票制度，教育中心將可免費入場，部份展覽需收費，預計每日接待不超過一萬人。

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