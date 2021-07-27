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鄧炳強：必嚴打勾結外部勢力危害國家安全活動

2021-07-27 列印
鄧炳強：必嚴打勾結外部勢力危害國家安全活動
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　　保安局局長鄧炳強（見圖）近日接受《鳳凰衞視》訪問，指去年十一月開設的國安處舉報熱線，至今收到逾十萬個舉報，當中有很多實質情報可調查。他指出，外部勢力進行危害國家安全的活動空間減少，但仍有外部勢力及他們在港的代理人，無時無刻在找機會，亦有「港獨」思想透過媒體、文化藝術等「軟對抗」方式滲透，當局必定嚴厲打擊。

　　鄧炳強稱，警方早前拘捕一個報紙集團及檢控三間與報紙相關團體，正是利用媒體勾結外部勢力，危害國家安全。



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