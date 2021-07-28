﻿歷史性晉身奧運游泳決賽 何詩蓓今爭牌 全港力撐

劍神張家朗勇奪東奧花劍男單金牌之後，「女飛魚」何詩蓓今早九時四十二分出戰女子二百米自由泳決賽，有望為本港增添獎牌。何詩蓓昨早完成女子二百米自由泳準決賽，以排第二成績殺入決賽，成為首名躋身奧運游泳決賽的香港泳手。她表示自己可以游快一點，希望令港人感自豪！何詩蓓昨早出戰女子二百米自由泳準決賽，游第一組第六線道，在首五十米是第三位觸池轉身的選手，其後她發力領先，一度比第二位選手快半個身位，最後一次轉池明顯留力，終游出一分五十五秒一六，以小組次名完成。此成績較她在預賽表現快一秒三十二，以總成績排名第二晉級。第二名晉級 有信心游得更快總成績第一名為游出一分五十四秒八二的澳洲新星泰梅絲，她早前摘下今屆女子四百米自由泳金牌。其他主要對手包括美國「女版菲比斯」列迪姬，以及該項亞洲紀錄保持者、國家隊的楊浚瑄。何詩蓓賽後表示，能夠突破上屆里約奧運的成績，晉身決賽，感到好開心，稍作休息後，將好好準備決賽，感覺自己可以再游快一點。她指，將會專注做好自己，不會理會其他泳手的表現，因為在比賽中每名泳手的策略都不同。何詩蓓提及，前晚有與其他港隊成員透過電視觀看張家朗的比賽，她認為對方奪金，對香港運動員而言是很大的推動力，她希望港人可以感到自豪她指，近日專心備戰，暫時沒有使用社交平台，但一直有很多人留言打氣，令她很感動。何詩蓓今早九時四十分在第五線道出賽，身旁第四及第六線道的泳手，分別是泰梅絲及楊浚瑄。現年二十三歲的何詩蓓是混血兒，父親為愛爾蘭人，母親為香港人。四歲起在南華體育會上游泳班，六歲開始接受泳隊訓練，十歲首次代表香港參加埠際游泳賽。她在長池二百米自由泳的個人最佳成績，為一分五十四秒八九。林鄭籲齊睇直播打氣何詩蓓晉身東奧女子二百米自由泳決賽，今早與各國強敵一較高下，全城矚目。特首林鄭月娥昨日在facebook發文，呼籲全港市民今早九時四十分，一起觀看女子二百米自由泳決賽的電視直播，支持何詩蓓衝牌！從林鄭上載的圖片可見，她與一眾行會成員和問責官員在會議期間，透過大熒幕觀看昨早女子二百米自由泳準決賽的直播。