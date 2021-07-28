﻿歷史性晉身奧運游泳決賽 何詩蓓今爭牌 全港力撐

何詩蓓昨早出戰女子二百米自由泳準決賽，游第一組第六線道，在首五十米是第三位觸池轉身的選手，其後她發力領先，一度比第二位選手快半個身位，最後一次轉池明顯留力，終游出一分五十五秒一六，以小組次名完成。此成績較她在預賽表現快一秒三十二，以總成績排名第二晉級。
第二名晉級 有信心游得更快
總成績第一名為游出一分五十四秒八二的澳洲新星泰梅絲，她早前摘下今屆女子四百米自由泳金牌。其他主要對手包括美國「女版菲比斯」列迪姬，以及該項亞洲紀錄保持者、國家隊的楊浚瑄。
何詩蓓賽後表示，能夠突破上屆里約奧運的成績，晉身決賽，感到好開心，稍作休息後，將好好準備決賽，感覺自己可以再游快一點。她指，將會專注做好自己，不會理會其他泳手的表現，因為在比賽中每名泳手的策略都不同。
何詩蓓提及，前晚有與其他港隊成員透過電視觀看張家朗的比賽，她認為對方奪金，對香港運動員而言是很大的推動力，她希望港人可以感到自豪她指，近日專心備戰，暫時沒有使用社交平台，但一直有很多人留言打氣，令她很感動。何詩蓓今早九時四十分在第五線道出賽，身旁第四及第六線道的泳手，分別是泰梅絲及楊浚瑄。
現年二十三歲的何詩蓓是混血兒，父親為愛爾蘭人，母親為香港人。四歲起在南華體育會上游泳班，六歲開始接受泳隊訓練，十歲首次代表香港參加埠際游泳賽。她在長池二百米自由泳的個人最佳成績，為一分五十四秒八九。
林鄭籲齊睇直播打氣
何詩蓓晉身東奧女子二百米自由泳決賽，今早與各國強敵一較高下，全城矚目。特首林鄭月娥昨日在facebook發文，呼籲全港市民今早九時四十分，一起觀看女子二百米自由泳決賽的電視直播，支持何詩蓓衝牌！從林鄭上載的圖片可見，她與一眾行會成員和問責官員在會議期間，透過大熒幕觀看昨早女子二百米自由泳準決賽的直播。