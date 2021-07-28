家朗難相信已奪金感謝港人集氣

港隊劍擊代表張家朗前晚在東奧男子花劍個人賽歷史性奪金。張家朗昨天表示，對奪金仍難以置信，又感謝港人在商場為其打氣，接下來會集中備戰周日舉行的花劍團體賽。為祝賀張家朗奪金，不少機構繼續向他送上各式禮物，包括「置業免佣」。張家朗透過社交平台感謝大家的支持，對自己奪金仍難以置信，又上載金牌的特寫照。張其後在東京會見傳媒時表示，一直以取得奧運金牌為目標與夢想，想不到真的有機會做到。他形容個人性格較為害羞，贏得金牌後，尚未習慣多了很多目光，看到大批港人在商場觀看直播為他打氣的片段，不禁「起雞皮」。父親指家朗變沉穩他直言，若東京奧運去年進行，其狀態和情緒都不太好，相信賽事延後一年對其有幫助。對於前天的比賽，他稱比賽時有一點「鑽牛角尖」，失敗後會「唔信邪」再以同樣方法進攻，幸好及時轉換。他認為現時有成長，比賽時會更放得開。張又說，還要跟隊友迎戰周日的團體賽，希望為港隊多贏一面獎牌，暫時不會想如何使用獎金。張家朗的父親張子倫稱，對兒子奪金感到十分開心，整夜都睡不着。他指張家朗過往比賽的表現較為浮躁，容易發脾氣，但近年兒子經歷低潮後，個人表現變得較冷靜和沉著，認為這是今次奪金的關鍵。除了「恒基精英運動員嘉許計劃」及林大輝慈善基金，合共提供的七百五十萬元獎金，不少機構繼續向張家朗送上各式禮物祝賀。實惠宣佈，將向張家朗免費添置全屋傢俬。美聯物業亦指，會為張家朗及本屆奧運成功贏取獎牌的香港運動員提供「置業免佣」優惠，凡獎牌得主以個人名義置業，均可免收佣金。另外，「寵物藥妝」得知張家朗為「貓奴」，向他贈送家朗現有貓咪終身需要的寵物產品。