港鐵送十萬免費單程 全城「家朗」任飲半價
歷史性晉身奧運游泳決賽 何詩蓓今爭牌 全港力撐
劍神張家朗勇奪東奧花劍男單金牌之後，「女飛魚」何詩蓓今早九時四十二分出戰女子二百米自由泳決賽，有望為本港增添獎牌。何詩蓓昨早完成女子二百米自由泳準決賽，以排第二成績殺入決賽，成為首名躋身奧運游泳決賽的...
2021-07-28
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鄭州地鐵遇難者「頭七」 民眾「五號線」獻花悼念
受颱風「煙花」外圍雨帶影響，周二至周四鄭州市將有中級至暴雨。河南省鄭州市教育局要求各學校（單位）立即進入戰時狀態；所有校外培訓機構全部暫停培訓活動。 內媒報道指，周一河南鄭州地鐵五號線的沙口路站站前，...
2021-07-28
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南北韓中斷通訊逾年突重啟熱線 雙方領導人「專線」未有開通
南北韓官方證實，兩韓通訊中斷一年多後，已於周二上午十時重啟熱線。南韓媒體引述青瓦台回應，兩韓軍方昨天上午十一時進行通話。這是去年六月北韓炸毀兩韓聯合辦事處並單方面切斷與南韓的軍事和政治熱線後首次通話。...
2021-07-28
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二手頻錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。利嘉閣地首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳蔚藍灣畔7座中層E室，面積約509方呎，採兩房設計，原叫價910萬元，議價後以894萬元沽出，呎價17564元，屬...
2021-07-28
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科指急瀉8%續創新低 港股現股災 三日挫2637點
內地監管陰霾久未散去，加上A股尾市突然插水，觸發港股連續兩日出現「股災」，恒指昨日曾插1443點，低見24748點，創去年11月4日以來低位，收報25086點，急瀉1105點，三日累跌2637點。科指...
2021-07-28
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粉碎轉會傳聞 C朗歸隊
C朗拿度已經結束歐國盃比賽之後的休假，周一返回祖雲達斯報到，粉碎離隊傳聞，此舉吸引大批球迷在訓練基地場外守候。 三十六歲的C朗拿度延遲歸隊，但現已回到祖雲達斯會合隊友，準備參加季前集訓，並於周一抵達訓練基地報到，與在場守候的球迷簽名及合照，相當親民。 副主席尼維特派定心丸 現時C朗拿度的合約還有一年就完結，不過仍未有傾談續約。除了巴黎聖日耳門傳過有興趣買入C朗，美職聯球隊甚至亞洲球隊都盛傳是他的新東家。然而，祖雲達斯強調不會放走C朗，希望他在新教頭艾歷基領導下，幫助老婦人重奪新一季意甲冠軍。 意大利傳媒消息指，祖雲達斯不太想與C朗續約，因為他的薪酬實在太高。現時他的年薪為五...
2021-07-28
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【哈韓族注意！】 搜羅最新韓國生活百貨 網上購物平台Memomalls + 實體店「韓國女婿」
外遊遙遙無期，未能飛韓國探Oppa兼瘋狂購物，唯有煲劇、吃零食止癮。 想一次搜羅韓國最新食品、潮流服飾、家品、美妝、家電等產品，推介網上購物平台Memomalls（www.memomalls.com...
2021-07-23
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拍《刑偵日記》太入戲郁啲忟憎 姜皓文被老婆勸睇精神科
演員向來都係攞自己情緒來搵食，有時太投入角色，好易搞到情緒失控，連經驗老到、外界大讚演TVB劇《刑偵日記》出色的黑哥姜皓文，原來拍完成年都抽離唔到憶妻成狂患上躁鬱症的「聶山」角色。黑哥自爆當日為瞓身投...
2021-07-28
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社論——香港爭牌 不應獨沽幾味
張家朗勇奪奧運花劍金牌，掀起劍擊熱潮，料不少家長會一窩蜂安排子女學習劍擊，冀產出「張家朗2.0」。不過，「風之后」李麗珊指出，不應偏重某項運動發展，所言甚是。港府應檢討精英運動員培訓政策，以推動運動多元化，提升整體運動實力為目標。 李麗珊憶述，她於一九九六年奪得風帆金牌後，的確多了人學習滑浪風帆，但她認為，香港不要只靠一項運動爭取獎牌，應顧及不同運動的發展。這個說法有道理，本港在東奧取得四十六張入場券，當中以單車、游泳和劍擊實力較好，其他項目雖達世界水平，但要名列前茅，難度甚高。另一些項目，如田徑和大型球類，更是香港弱項。 現時各體育總會負責發掘有潛質的年輕人，推薦給香港體...
2021-07-28
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馬場浮世繪——南非冠軍騎練大局已定
雖然南非二○二○至二一年馬季，將於本周六冠軍盃賽馬日後煞科，但是冠軍騎師和練馬師，早是大局已定，騎師希威森本季全季在當地策騎，至今取得二百五十七場頭馬，以七十五場頭馬遠遠拋離上季冠軍甘理迪，第三次成為南非冠軍騎師。 練馬師方面，史奈師日前贏出其今季第二百場頭馬，成為從練以來首次一季內贏出二百場，並以五十一場拋離P彼德，第三次成為冠軍練馬師。 馬場浮世繪
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