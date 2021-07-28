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港鐵送十萬免費單程　全城「家朗」任飲半價

2021-07-28 列印
　　港鐵昨天宣佈，香港運動員在東奧表現出色，為與市民分享喜悅，港鐵將透過MTR Mobile向登記用戶送出十萬程免費本地單程車程。多間食肆和商店推出限時優惠。若顧客名字有「家朗」或其中一字，昨天光顧多間手搖飲料店可獲半價；任何人由即日起至周四晚，光顧北角一間火鍋店叫「家朗」者全單半價。叙福樓集團主席黃傑龍決定昨晚光顧旗下餐廳的成年人獲免費飲啤酒一杯。



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