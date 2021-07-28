浸大市場學系推行「賽馬會責任消『廢』計劃」 激發創意嶄新思維 推廣可持續時裝

快速時裝（Fast fashion）的消費模式出現，造成很多速買速棄的浪費現象。有見及此，香港浸會大學工商管理學院市場學系主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的2021年「賽馬會責任消『廢』計劃」全港中學生市場推廣大賽以「可持續時裝」為主題，加深學生對負責任消費概念及市場學的認識。總決賽已於七月十八日圓滿舉行，比賽當日，參賽者的表現精采，各隊伍勢均力敵，令現場嘉賓留下深刻印象。最後，寶血會上智英文書院11A隊則憑着嶄新的推廣意念脫穎而出，眾望所歸榮獲冠軍，同場亦頒發十二個獎項。今年比賽吸引了36間學校超過600中學生組成171支隊伍參加，透過三個階段的比賽，讓學生學習制訂市場推廣計劃，以加深對負責任消費概念及市場學的認識，繼而向身邊的人推廣可持續發展概念。而這次比賽與教育局商校合作計劃、消費者委員會及社聯社會企業商務中心合辦，而整個計劃由香港賽馬會慈善信託基金捐助。施展渾身解數 進入總決賽初賽階段，參賽隊伍以自製一分鐘短片或不多於十張圖片推廣可持續時裝。因應疫情關係，大會今年特設網上備戰攻略，讓同學在市場學系教授拍攝的短片中，學習可持續時裝、負責任消費及市場推廣策略。評審團從中選拔30隊入圍隊伍，參與在七月中舉辦的訓練日營暨準決賽。期間參賽隊伍按抽籤選定的比賽題目，於24小時內構思推廣負責任消費的市場計劃，再由評審選出五強進入總決賽，作終極匯報。發揮創意 推動可持續發展概念總決賽當日共有五隊隊伍競逐冠軍，其中寶血會上智英文書院11A隊以「從時裝愛好者推廣舊衣升級再造」為題目，取得冠軍。他們計劃靈感源自比賽中的參觀活動—到南豐紗廠參觀服裝循環回收再造系統（G2G），他們提議以流動宣傳車模式進行舊衣回收再造快閃活動，一方面為消費者提供流動服務，同時教育公眾透過利用升級再造處理舊衣，減少浪費。他們認為活動學到市場學知識及技巧，準備匯報過程中進一步了解香港衣物回收現況和相關環保資訊，加深他們的環保認知及意識。寶血會上智英文書院11E隊就以「向青少年推廣重用時裝」為題得到亞軍，他們選定青少年為目標群組，認為他們較易汲取知識。而沙田培英中學就以「可持續時裝回收」題得到季軍，他們提議將回收的舊衣物變成棉或纖維，用機器篩走粗纖維製成公仔捐贈予慈善機構，而質量較好的纖維就製作全新衣物。評審團認為各隊伍水平高決賽評審團由浸大市場學系和各協辦機構代表組成，包括香港浸會大學市場學系系主任霍廣賢教授、消費者委員會消費者教育部總主任黎祖儀、教育局高級學校發展主任（升學及就業輔導）黃琬羲及社聯社會企業商務中心首席顧問凌浩雲，他們一致讚揚各決賽隊伍水平不俗、活用比賽所學，期望年輕一代可以為保護環境而發揮創意，並帶動身邊的家人和朋友一同支持環保。賽馬會責任消「廢」計劃香港浸會大學工商管理學院市場學系獲香港賽馬會慈善信託基金捐助逾800萬港元，推行為期三年的環保社會教育項目「賽馬會責任消『廢』計劃」，以醜食文化、膠袋和包裝物料，以及速食時裝作主題，期望透過計劃提升青少年對負責任消費的認識，教育及鼓勵青少年實行負責任消費，並向公眾推廣負責任消費文化。計劃包括舉辦全港中學生市場推廣大賽、拍攝公眾教育電視節目，以及進行有關青少年對負責任消費的研究。（資料由客戶提供）