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港羽毛球隊混雙爭入四強

2021-07-28 列印
　　東京奧運賽事踏入第五日，港隊今天出戰多場賽事，其中「小美人魚」何詩蓓在今早九時四十分出戰女子二百米自由泳決賽，下午六時十五分亦會出戰女子一百米自由泳預賽。而下午七時許將舉行女子4x200米自由泳接力分組預賽。

　　港隊羽毛球代表分別出戰多場賽事，上午十時四十分舉行羽毛球混合雙打八強賽，鄧俊文同謝影雪挑戰英國隊組合，力爭締造歷史。上午十時的羽毛球女子單打小組賽，張雁宜將對戰世界排名第六的印度球手辛度。下午六時的羽毛球男子單打小組賽，伍家朗將對戰危地馬拉的科登。



　　十一時的乒乓球女子單打八強，杜凱琹挑戰國家隊的陳夢奪爭四強席位。鄭俊樑和陳晞文在上午十一時許將分別出戰男子和女子帆板RS︰X級。

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