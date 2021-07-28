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港女劍團體奮戰得第七

2021-07-28 列印
港女劍團體奮戰得第七
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　　東京奧運女子重劍團體賽，港隊江旻憓、佘繕妡、連翊希及朱嘉望最終得第七名。江旻憓賽後多謝各方鼓勵，希望不再令外界失望，未來目標是全運會和亞運會。對自己表現不滿意的連翊希一度落淚，指除技術外，亦要像其他選手一樣「硬淨」。

　　港隊昨天在八強以三十二比四十四不敵國家隊，其後在首場排名賽面對美國落敗；在第七至八名排名賽，面對俄羅斯奧委會代表，雙方一度打成二十七平手，終憑江旻憓加時絕殺，贏二十八比二十七。女子重劍團體賽由愛沙尼亞隊摘金。



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