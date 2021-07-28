新人「夢之隊」10米高台輕鬆奪金

中國跳水「夢之隊」自二○○○年起便包攬奧運女子雙人十米跳台的金牌，今屆派出年僅十六歲的陳芋汐和十七歲的張家齊，兩人均初次亮相奧運，但昨日一戰成功為中國拿下東奧第八金。兩人在壓力下仍有高水準表現，在第三跳已領先第二位的組合二十一點○六分，最後兩跳繼續保持水準，進一步拉開分數，以總分三百六十三點七八分奪冠，與亞軍的美國組合相差五十多分。陳芋汐曾在一九年世錦賽十米高台跳水收穫冠軍，一戰成名，她出身於體操世家，父母都曾為體操運動員。雖然她自幼練習體操，但六歲時轉練跳水，年紀輕輕已獲不少獎項。張家齊擁有多次大賽的經驗，但一九年因傷病影響成績，後來她與陳芋汐僅磨合一個月，便在全國跳水錦標賽上拍檔奪冠。