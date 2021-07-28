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中國女排兩連敗 ○比三負美國

2021-07-28 列印
　　位於「死亡之組」的中國女排，昨日迎戰世界排名第一的美國女排，雖然中國女排派出朱婷、張常寧、袁心玥等多位主將，仍以○比三不敵美國，遭逢兩連敗。

　　昨日賽事中，朱婷和李盈瑩的進攻稍有回復，張常寧和龔翔宇的進攻依然低迷，主力朱婷扣煞之間屢次閃現痛苦表情，教練郎平承認朱婷的傷不輕，手腕無力。中國隊明日三時迎戰世界第七的俄羅斯，由於現時國家隊與阿根廷暫時同樣兩戰兩負，暫列小組最後兩位，中國隊餘下賽事須全勝才有機會出線。



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