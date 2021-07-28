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利園逾千萬獎賞谷針

2021-07-28 列印
利園逾千萬獎賞谷針
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　　希慎集團旗下的利園區推出總值逾一千萬獎賞，包括為鼓勵市民接種疫苗，八月份一連四個星期大抽獎，每周送出Staycation套票、運動行山用品、免費健身會籍等，完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club會員只需於網上登記，毋須消費即可參加大抽獎。

　　因應五千元電子消費券推行，推出會員大抽獎，憑指定電子貨幣消費即可參加大抽獎，送出總值一百五十萬利園區電子禮券。



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