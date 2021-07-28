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本地連續50天「零確診」

2021-07-28 列印
　　本港昨新增一宗新型冠狀病毒輸入個案，本地連續五十日「零確診」，初步確診少於五宗。新增的三十七歲男患者上周六發病，翌日乘瑞士航空班機抵港，驗出帶L452R變種病毒株。衛生防護中心指患者在本月三日至二十四日，曾到過西班牙及瑞士。他在五月完成接種兩劑復必泰疫苗。

　　南京祿口機場爆發Delta變種病毒群組，港大感染及傳染病中心總監何栢良指群組涉及接近一百名患者，大部份是無病徵感染，個案在短時間內已傳到五個省包括珠海等地，相信機場外判公司或是出現缺口，促本港檢視機場針對外判公司的防疫措施。



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