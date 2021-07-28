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人大常委會下月商《反制裁法》

2021-07-28 列印
　　全國人大常委會委員長會議昨日舉行，決定下月十七至二十日在北京召開人大常委會會議，將審議多條草案，包括關於增加香港及澳門《基本法》附件三所列全國性法律的決定草案的議案。消息指，會涉及將《反外國制裁法》適用於港澳。

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳向傳媒指出，將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，可以讓中央在有需要時，指令香港配合中央對外國進行反制，亦可以令外國制裁香港時，增加一重顧慮。他認為，中央享有制裁外國的決定權，特區政府主要是扮演執行者的角色，不一定要在香港立法實施。



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