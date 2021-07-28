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《國安法》實施周年117人被捕

2021-07-28 列印
《國安法》實施周年117人被捕
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　　警務處昨日公佈今年上半年治安情況，指上半年錄得罪案總數是三萬零八百七十一宗，較去年同期減少百分之四點六。有關《港區國安法》實施一周年方面，截至今年六月三十日，警方共拘捕一百一十七人，當中六十四人已被檢控。

　　警方指上半年治安情況維持平穩，整體罪案下跌，其中行劫案大幅減少六成、爆竊案減少三成等。不過，詐騙、性罪行、勒索、刑事恐嚇以及警方主動打擊的罪行包括嚴重毒品、嚴重賭博及有組織賣淫罪行等，則錄得升幅。



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