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美股中段跌109點

2021-07-28 列印
　　美國周二股市中段下挫，杜指報三五一四四點，跌一百零九點；納指則報一四六二三點，跌二百一十七點。

　　滙控美國預託證券價格見四十三點五六港元，升零點四六港元。紐約期金報每盎司一千七百九十六點六美元，跌二點六美元；紐約期油則報每桶七十一點九一美元，無升跌。



　　由於變種新冠病毒病例急升，以及疫苗接種進度緩慢，IMF下調亞洲新興經濟體今年的經濟增長預測，當中對中國今年經濟增長預測向下修零點三個百分點，至百分之八點一。

　　IMF預測，亞洲新興經濟體今年將增長百分之七點五，較四月的預測下調一點一個百分點，但把區內明年經濟增長預測上調零點四個百分點至百分之六點四。

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