首宗違反國安法案件被告，二十四歲的唐英傑，涉去年七一回歸日駕駛插有「光復香港，時代革命」中英標語旗幟的電單車，衝越警方防線並撞倒三名警員。他否認煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，以及交替控罪危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，高院《香港國安法》指定法官彭寶琴、杜麗冰及陳嘉信昨天裁定唐煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，案件押後至周四判刑。官指旗幟可引致煽動他人分裂國家法官杜麗冰指展示印有「光復香港 時代革命」八字的旗幟，可引致煽動他人分裂國家，而唐案發時明白此口號隱含分裂之意。當唐展示口號時，他有意與他人溝通口號中的分裂之意，意圖煽動他人分裂香港與中國。而唐沒有在警方的防線前停下，最終撞向警員。其行為故意挑戰警方，而警方則象徵香港法律和秩序。杜官續指唐的行為涉及嚴重暴力，破壞公眾安全，對社會造成嚴重破壞。唐以涉案行為威嚇公眾以跟隨其政治議程，終裁定唐煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成。三位法官在書面裁決中指，被告在衝越每條警方防線前理應停下其電單車，但被告卻故意衝越警方防線，亦在衝越每條警方防線前後均加速駕駛，最終撞向在第四條防線的三名警員。三名法官接納控方所指，被告衝越兩條防線後，明明可以離開並前往銅鑼灣，但他特意轉彎駛向第三條防線，故被告在去年七一回歸日顯然是意圖針對警方防線，藉以挑戰法治，並在附近範圍展示車上印有「光復香港，時代革命」中英標語的旗幟。控辯雙方的專家證人均接受「光復香港，時代革命」八字，有人會理解為「把香港從中國分裂出去」，雖然辯方認為該八字沒有一個固定的意思，三名法官強調本案並非爭拗「光復香港，時代革命」八字是否只是單一意思，而是八字是否能夠煽惑他人分裂國家。