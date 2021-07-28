  • 2021年7月28日 星期三
  • 33º
  • 70%
熱門： 何詩蓓東京奧運陳約臨消費券姜濤

日報新聞 > 港聞

李錦記第三代傳人 91歲李文達逝世

2021-07-28 列印
李錦記第三代傳人 91歲李文達逝世
Previous Next

　　在香港無人不曉的李錦記，其第三代傳人李文達前日（二十六日）逝世，享年九十一歲。特首林鄭月娥對李文達逝世表示深切哀悼。李文達在最新《福布斯》香港富豪榜二○二一中，排名第六。

　　李錦記集團於網站內刊登訃告，指李文達在家人的陪伴下安詳離世。李文達於澳門出生，於七十年代初開始接掌業務，將以製蠔油發跡的李錦記，發展成為擁有醬料集團和健康產品集團的跨國企業。



　　林鄭月娥讚揚他對企業及社會的貢獻，指李將承傳的祖業發展為一家家喻戶曉的中式醬料王國，產品銷售至全球，多年來致力弘揚中國傳統與飲食文化，又熱心公益設立慈善基金，並在內地扶貧助學。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd