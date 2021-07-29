香港「女飛魚」何詩蓓昨日在東京奧運會為香港立下豐功偉績，先勇奪二百米自由泳銀牌，是香港奧運泳賽零的突破，隨後在一百米自由泳預賽奮戰，以第二名晉身今早準決賽，如順利過關，有望於明天決賽再為香港衝擊獎牌。為了讓何詩蓓再下一城，港泳隊上下一心，放棄昨晚接力賽，讓她以最佳狀態出戰。何詩蓓是香港首位晉身奧運二百米自由泳決賽的泳手，牽動全城，不少市民在昨早九時四十分賽事上演時，放下手上工作，觀看直播。何詩蓓排在第五線道，開賽首五十米後第三名轉塘，其後一百米進佔首位，一路領先，最後五十米衝刺，澳洲選手泰梅絲發力反超前，以一分五十三秒五○奪金，打破奧運紀錄，而何詩蓓緊隨其後，游出一分五十三秒九二奪銀，打破亞洲紀錄。港選手有能力踏奧運舞台何詩蓓賽後感觸落淚，坦言對游出個人最佳時間感到好開心，最想多謝教練和父母。她形容自己是個短速泳手，一定要在比賽初段「衝得快啲」，亦預計澳洲及美國泳手在末段游得比自己更快，所以一直集中比賽。何詩蓓感慨地說，過去幾年在多項大賽均與獎牌無緣，「次次好似同獎牌都差好少，O依家終於有（獎牌），好開心！」被問及這面銀牌對泳隊及香港的意義，她指今次奪銀證明過去的努力有回報，同時證明港隊代表有能力踏上奧運舞台，希望自己與早前在男子花劍個人賽奪金的張家朗，可以推動其他港隊代表力爭佳績，並盼望其他香港泳手繼續努力訓練，「因為之後就係到你哋！」100米初賽第二名出線何詩蓓母親是金管局外匯基金投資辦公室旗下的風險管理及合規部助理董事，昨早不少金管局同事到演講廳看賽事直播，座無虛席，金管局總裁余偉文亦有到場支持。此外，特首林鄭月娥與多名問責官員觀看直播，她讚揚何詩蓓憑拼搏精神，愈戰愈勇，為港爭光，她和香港市民都感到無比自豪。昨天傍晚，女子一百米自由泳預賽上演，何詩蓓再出場，首五十米後以第三名轉身，後半程發力，終以小組次名觸池，成績為五十二秒七○，打破亞洲紀錄。小組首名為澳洲泳手麥姬安，時間為五十二秒一三，刷新了奧運紀錄。兩人雙雙晉身今早的準決賽，若再下一城，將於明日決賽決一高下，何有望為香港再添獎牌。港隊棄接力賽讓何休息香港游泳隊原定於昨晚七時許出戰女子4X200米自由泳接力預賽，但為了讓何詩蓓有更多時間休息，決定棄權。泳隊總教練陳劍虹表示，經過教練團隊商議作出有關決定，並指歐鎧淳、鄭莉梅及何南慧為了港隊有更好的成績，寧犧牲這項目，讚揚三人具有非常高的團隊精神。