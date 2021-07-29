﻿商戶紛推優惠賀佳績

繼金牌得主張家朗獲「恒基精英運動員嘉許計劃」送出五百萬元獎金後，銀牌得主何詩蓓亦獲計劃送出二百五十萬元獎金。港鐵宣佈向所有獲獎牌運動員送贈終身任搭車票，奪銀牌的何詩蓓亦受惠。港鐵亦透過MTR Moblie向登記用戶送出十萬程免費本地單程票。不少品牌推出優惠慶祝，實惠繼張家朗後，亦向何詩蓓送贈全屋傢俬。九巴亦將向所有出戰東奧的港隊代表，送贈一年免費乘搭九巴車票，以及巴士命名權。不同商舖亦紛紛加推優惠，有約會配對公司表示，凡報名登記參加單對單約會並出示個人運動照，可享八五折優惠。亦有串燒店指，今天凡訂座堂食的顧客可獲九折優惠，若名字中有「詩」或「蓓」可獲八折優惠，若名字為「詩蓓」則可獲七折優惠。另外，何詩蓓昨早比賽期間，適值上班時間，但不少市民湧到各大商場觀看賽事直播，為「女飛魚」打氣，與公眾一同分享喜悅。