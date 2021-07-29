  • 2021年7月29日 星期四
  • 31º
  • 77%
熱門： 何詩蓓東京奧運陳約臨消費券姜濤

日報新聞 > 港聞

12大免費學中文手機App 助小朋友學筆順、成語、發音

2021-07-29 列印
12大免費學中文手機App 助小朋友學筆順、成語、發音
Previous Next

　　中文字筆畫多，學習筆順是學好中文的第一步，坊間也有不少免費教材讓家長教小朋友打好根基，今次介紹大家12個免費的手機應用程式，部分更可以讓家長自訂工作紙，列印後讓小朋友練習。

詳情：https://bit.ly/372P7q1

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd