名門之後捨愛爾蘭為港披戰衣

現年二十三歲的何詩蓓，父親是愛爾蘭人，母親是香港人，她在港土生土長，出身名門，是前愛爾蘭總理查爾斯·豪伊的侄孫女和另一前總理史恩·利馬斯的曾外甥孫。詩蓓說得一口流行廣東話，雖然是混血兒身份，但她一直心繫香港，即使愛爾蘭泳總不止一次向她招手，她一直以香港運動員身份而自豪，為港披戰衣，多年征戰國際泳壇，數次在大賽中與獎牌擦身而過，今次東奧終於為港首次奪一面游泳銀牌，為她個人和香港締造歷史。何詩蓓自少嬉水，六個月大戴上手袖，在泳池中熟習水性，四歲起在南華體育會上游泳班，六歲接受泳隊訓練，十歲首次代表香港參加埠際游泳賽。她起初不喜歡游泳，只是陪同是泳手的家姐習泳，「好悶，成日望住池底一條黑線游。」直至大學遇上好隊友及教練，迷上游泳，全程投入。就讀傳統名校聖保祿中學，何詩蓓讀書與運動表現俱佳，於中學文憑試考獲七科三十五分佳績，成為「學霸」。其音樂也出色，考獲八級鋼琴，加上游水成就，可說文武全才。完成中學後，她赴美入讀第一志願的密芝根大學（右圖），主修心理學，該校是「飛魚」菲比斯的母校，她一邊學習一邊隨校隊征戰當地大學賽事（NCAA）。美名校就學 出戰NCAA在香港每周練七次水，到美國一星期練十次，訓練模式更辛苦。何詩蓓坦言，過了兩個星期就感到很辛苦，一度想返回香港，每次練水回宿舍，就打電話向媽媽訴苦，說不想再游泳，但媽媽一席話，解開了她內心的鬱結。她說，媽媽不停提醒；「你自己是很有天份，如果真的不想游，你可以停，但是你是否真的想放棄你以前一路以來努力得到的東西。」完成四年大學後，她決定征戰奧運。一五年，何詩蓓首度出戰世界游泳錦標賽，在女子二百米混合泳達到翌年里約奧運A標成績，為本港首名達到奧運A標的泳手。一六年里約奧運，她成為首名香港泳手晉身奧運準決賽，在主項二百米自由泳以第十三名完賽。一七年世錦賽，她成為首位殺入決賽的香港泳手，在主項得第五名。何詩蓓其後因傷缺席一八年耶加達亞運，休養大半年後復出，一九年畢業後留美備戰東奧，並在同年世錦賽於主項首獲第四名。因應新冠疫情，東奧宣佈延期，她就在家中做瑜伽及高強度訓練，其後出戰國際游泳聯賽，個人贏取五冠，再回港備戰東奧，終於憑實力，勇奪一面奧運銀牌，並向更多獎牌衝。