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乒乓球女單杜凱琹八強止步

2021-07-29 列印
■杜凱琹之後會專注對巴西的團體賽。
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　　東京奧運乒乓球女單項目，港隊代表杜凱琹以總局數二比四不敵「世界一姐」、中國隊的陳夢，在八強止步。開局時，杜凱琹發揮理想，先以十一比六，十一比六領先兩局，但其後陳夢站穩陣腳反勝。陳夢重掌比賽節奏後連取三局，總局數反先三比二。

　　第六局杜凱琹一直落後，中段曾追至八比八，但最終以八比十一落敗。杜凱琹賽後認為表現已不錯，速度上亦跟到陳夢，強調已盡力；之後會專注對巴西的團體賽。



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