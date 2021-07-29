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詩蓓今爭入決賽 港羽混雙四強衝牌

2021-07-29 列印
詩蓓今爭入決賽 港羽混雙四強衝牌
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　　港隊今日在東奧有六場賽事，其中最萬眾矚目的，是早上約九時五十分舉行的女子一百米自由泳準決賽，昨日以打破亞洲紀錄出線的本港女飛魚何詩蓓，將會在第二組出戰，爭取進入周五的決賽。

　　羽球混合雙打將舉行準決賽在今早九時三十五分舉行，港隊組合鄧俊文與謝影雪（見圖），將與頭號種子、中國隊組合黃雅瓊和鄭思維，爭奪決賽席位。女子單人雙槳準決賽 C/D 1亦會在十一時舉行，洪詠甄將會出戰爭取奪牌。



　　此外，帆船亦有多場賽事，其中十一時十五分舉行的雷射輻射型開幕賽，洛雅怡將出戰第七、八場賽事；十二時○五分的女子RS︰X型帆船開幕賽，陳晞文將參加第十、十一、十二場賽事；下午二時二十分的男子RS︰X型開幕賽，則有鄭俊樑出戰第十、十一、十二場比賽。

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