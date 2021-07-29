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肖若騰體操全能為國奪銀

2021-07-29 列印
肖若騰體操全能為國奪銀
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　　東京奧運男子體操全能決賽，經過六個項目比賽結束後，早前已贏得東奧體操男子團體銅牌的肖若騰（見圖），獲得銀牌。日本隊的橋本大輝則奪得金牌；俄羅斯的納戈爾內獲銅牌。此外，中國隊的孫煒排第四。

　　一九九六年出生的肖若騰在一七年的世界體操錦標賽男子全能冠軍，為中國事隔十年，重奪體操世錦賽男子全能金牌；一九年獲得體操世錦賽男子團體亞軍。 九五年出生的孫煒於近年起代表國家隊參加國際比賽，一九年獲體操世錦賽男子團體亞軍。



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