香港建造商會第七十一屆理事會隆重就職 林鄭月娥女士親臨主禮 林健榮測量師接任會長

香港建造商會第七十一屆理事會就職典禮於2021年7月22日（星期四）假香港瑰麗酒店隆重舉行。香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士任主禮嘉賓並致辭。商會新任會長林健榮測量師致辭時感謝歷屆會長和理事過去的努力及積極參與，為商會打下堅實的基礎。「領建新猷 同心同創」為今屆理事會的願景，未來商會將繼續帶領行業持續發展，引入創新科技，為建造業打造出更美好、更強大的發展。當晚，大會以一百周年慶典活動短片為典禮揭開序幕，及後全體嘉賓站立向魯班先師像進行三鞠躬禮。會長林健榮測量師和副會長馮國強工程師，以及一眾理事在行政長官林鄭月娥女士監誓下宣誓就職。讚揚商會團結承建商行政長官林鄭月娥女士致辭時指，很榮幸能夠出席新一屆理事會就職典禮，並讚揚商會去年為慶祝一百周年推出的書籍《建基百載》，內容不單輯錄了過去一百年工程項目的相片，同時展示了香港一個世紀的基建發展演變，別具意義。她指出政府將持續投資基建，預計未來數年的基本工程開支將超過每年1,000億元。另外，發展局推出的土地共享先導計劃接獲首宗申請，地點位於大埔露輝路和汀角路，涉及約1,500個房屋。她說，對於未來龐大的工程量，承建商也要平衡項目成本及保持高標準的質量，不過她對承建商很有信心。「有些項目施工上可能會遇到挑戰，但整體來說，香港建造業具水準，並不擔心。事實上，香港建造業的發展，有賴商會致力團結承建商，確保施工有效率的同時，亦注重安全及環保。」她亦提到，近年政府帶頭引進新技術，例如數碼工程監督系統，以提升工程監管水平和效率。建造業疫苗接種率最高林健榮會長致辭時表示，疫情對公共衛生和社會大眾構成了巨大挑戰。商會及會員不遺餘力投入抗疫工作，合共捐款1,100萬元支持防疫，同時向業界免費派發合共超過40,000個檢測包，以能在最短時間內盡早找出確診者，避免工地爆發，亦可讓工友如常工作。與此同時，建造商會一直積極宣傳及早接種疫苗的重要性；林會長指，第七十一屆理事會早於今年4月1日起履新，惟因疫情影響就職典禮亦需延期，全靠從業員齊心抗疫，為達成群體免疫作出相應舉動，是次活動才能順利舉行。「我們很自豪能成為全港疫苗接種率最高的非醫療行業之一。」迎接下一個建造商會黃金世紀林健榮會長提到行業目前正面對多方面的挑戰，包括成本上升、勞動力老化、技術工人短缺等。建造商會致力尋找解決方案，以更有效率、具成本效益及減少對社區的影響來建設項目，同時保持高質量。建造商會將繼續團結業界，維護會員利益，推動建造業發展，眾志成城，共同迎接下一個建造商會的黃金世紀。帶領同業向前邁進典禮期間，林健榮會長及馮國強副會長抽空接受記者訪問。林會長指，今次能夠成功舉辦典禮，得來不易，全賴業內人士的高接種率。他表示非常榮幸擔任會長一職，自2011年加入建造商會成為幹事，一直覺得所做的事極具意義。建造業各層面的從業員一直團結同心、一呼百應，希望建造商會繼續帶領同業向前邁進。至於疫情對承建商的影響，馮副會長指出，去年大部份工務工程和私人發展項目因疫情令工期延後。而正在進行的工程為控制疫情加強了防疫的開支和管理，或多或少增加了運作成本。他預料，今年下半年，工程量會逐漸回復正常水平。身兼商會環保小組副主席的第一副會長李恒頴建築師亦向記者透露，企業越來越重視 ESG （Environmental, Social and Governance）概念，無論是大、中、小型承建商，都會按需要將環境、社會及管治，應用於日常運作上，改善工地的工作環境。他舉例說，工地的辦公室一般由貨櫃改建，承建商致力改善當中的空氣質素，引入組裝合成（MiC）辦公室，改善抽風及空調系統，節能減碳，當中部份辦公室更獲「室內空氣質素管理計劃」檢定為「卓越級」，令從業員能在相對舒適及健康的情况下工作。最後，林健榮會長強調，凝聚總承建商及業內持份者，共同為行業謀求進步是香港建造商會的使命，未來會鼓勵業界積極創新，與時並進，推動智慧工地，把握未來發展機遇，為香港建造界開展新一頁。