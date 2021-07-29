香港建造商會第七十一屆理事會隆重就職 林鄭月娥女士親臨主禮 林健榮測量師接任會長

當晚，大會以一百周年慶典活動短片為典禮揭開序幕，及後全體嘉賓站立向魯班先師像進行三鞠躬禮。會長林健榮測量師和副會長馮國強工程師，以及一眾理事在行政長官林鄭月娥女士監誓下宣誓就職。
讚揚商會團結承建商
行政長官林鄭月娥女士致辭時指，很榮幸能夠出席新一屆理事會就職典禮，並讚揚商會去年為慶祝一百周年推出的書籍《建基百載》，內容不單輯錄了過去一百年工程項目的相片，同時展示了香港一個世紀的基建發展演變，別具意義。
她指出政府將持續投資基建，預計未來數年的基本工程開支將超過每年1,000億元。另外，發展局推出的土地共享先導計劃接獲首宗申請，地點位於大埔露輝路和汀角路，涉及約1,500個房屋。
她說，對於未來龐大的工程量，承建商也要平衡項目成本及保持高標準的質量，不過她對承建商很有信心。「有些項目施工上可能會遇到挑戰，但整體來說，香港建造業具水準，並不擔心。事實上，香港建造業的發展，有賴商會致力團結承建商，確保施工有效率的同時，亦注重安全及環保。」她亦提到，近年政府帶頭引進新技術，例如數碼工程監督系統，以提升工程監管水平和效率。
建造業疫苗接種率最高
林健榮會長致辭時表示，疫情對公共衛生和社會大眾構成了巨大挑戰。商會及會員不遺餘力投入抗疫工作，合共捐款1,100萬元支持防疫，同時向業界免費派發合共超過40,000個檢測包，以能在最短時間內盡早找出確診者，避免工地爆發，亦可讓工友如常工作。與此同時，建造商會一直積極宣傳及早接種疫苗的重要性；林會長指，第七十一屆理事會早於今年4月1日起履新，惟因疫情影響就職典禮亦需延期，全靠從業員齊心抗疫，為達成群體免疫作出相應舉動，是次活動才能順利舉行。「我們很自豪能成為全港疫苗接種率最高的非醫療行業之一。」
迎接下一個建造商會黃金世紀
林健榮會長提到行業目前正面對多方面的挑戰，包括成本上升、勞動力老化、技術工人短缺等。建造商會致力尋找解決方案，以更有效率、具成本效益及減少對社區的影響來建設項目，同時保持高質量。建造商會將繼續團結業界，維護會員利益，推動建造業發展，眾志成城，共同迎接下一個建造商會的黃金世紀。
帶領同業向前邁進
典禮期間，林健榮會長及馮國強副會長抽空接受記者訪問。林會長指，今次能夠成功舉辦典禮，得來不易，全賴業內人士的高接種率。他表示非常榮幸擔任會長一職，自2011年加入建造商會成為幹事，一直覺得所做的事極具意義。建造業各層面的從業員一直團結同心、一呼百應，希望建造商會繼續帶領同業向前邁進。
至於疫情對承建商的影響，馮副會長指出，去年大部份工務工程和私人發展項目因疫情令工期延後。而正在進行的工程為控制疫情加強了防疫的開支和管理，或多或少增加了運作成本。他預料，今年下半年，工程量會逐漸回復正常水平。
身兼商會環保小組副主席的第一副會長李恒頴建築師亦向記者透露，企業越來越重視 ESG （Environmental, Social and Governance）概念，無論是大、中、小型承建商，都會按需要將環境、社會及管治，應用於日常運作上，改善工地的工作環境。他舉例說，工地的辦公室一般由貨櫃改建，承建商致力改善當中的空氣質素，引入組裝合成（MiC）辦公室，改善抽風及空調系統，節能減碳，當中部份辦公室更獲「室內空氣質素管理計劃」檢定為「卓越級」，令從業員能在相對舒適及健康的情况下工作。
最後，林健榮會長強調，凝聚總承建商及業內持份者，共同為行業謀求進步是香港建造商會的使命，未來會鼓勵業界積極創新，與時並進，推動智慧工地，把握未來發展機遇，為香港建造界開展新一頁。