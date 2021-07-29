創校一百七十載 聖保羅DSE尖子分享「西瓜波」兄弟情 多元活動發掘學生獨特潛能

所謂「十年樹木、百年樹人」！中西區傳統名校聖保羅書院今年踏入一百七十周年，過去培育 了不少政商界名人，而最近連續三年，該校在中學文憑試中更分別誕生了多位超級狀元及榜眼，為校爭光。不過，校長源迪恩表示，學校並非只為培養尖子，而是為發掘每個學生的潛能和興趣 ，透過校內的不同活動，讓學生探索自己的才能。源校長日前與多名尖子接受傳媒訪問，分享校園生活的點滴。今年取得六科5**佳績的「超級榜眼」鄺可圖稱雖在疫情下，面授課堂減少，但難忘老師不辭勞苦，於深夜亦以訊息回覆他各種問題，助他取得理想成績。他又指出疫情下備試更考驗個人的專注力。二零一九年考得八科五**佳績的 「超級狀元」黃瀚賢表示，在校最難忘是一班同學集中精神去完成一件事，而參加校園辯論比 賽則讓他學會面對群眾及學懂資料搜集和整合，對現時修讀法律很有幫助。 同是一九年畢業的尖子招俊軒則指，撰寫校報及當風紀培養了自己的領導才能，學會與不同 的持分者溝通，用不同角度去思考問題，對全人發展有幫助。談及校園生活，去年畢業的尖子李國棟最懷念在操場上踢西瓜波，從中培養了同學間的兄弟情。鄺可圖亦有同感，表示最懷念在操場上的快樂時光。原來踢西瓜波是聖保羅書院歷屆學生的集體回憶。源校長表示，以前在操場上放眼都是同學 在踢西瓜波，惜後來已停產，於是校方曾一次購買了二百多個西瓜波備用。學校慶祝一百七十周年，就有舊生特別想出拍攝短片，由身處世界各地的舊生傳遞西瓜波，將 舊生聯繫起來。未來一年學校還有一連串的慶祝活動舉行，包括十月在文化中心上演歌劇，其後學校將舉行開放日、舊生合唱團表演及大型展覽等，介紹學校一百七十年來對中國和香港的貢獻。源校長表示，今年十二月會在會展舉行大型舊生聚餐，五年前在同一地點舉行，筵開二百席， 但今年受疫情影響，席數會減少，又或會以非傳統形式舉行，一切需視乎疫情發展而定。