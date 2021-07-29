伍家朗披區旗球衣上陣 不敵危地馬拉球手出局

香港羽毛球代表伍家朗，昨日在東京奧運男單第二場分組賽，以局數○比二不敵危地馬拉球手哥頓出局。他坦言「球衣風波」令心態出現問題，發揮只及平日一半的水準。早前批評伍的民建聯成員穆家駿昨日終就事件致歉。伍家朗身穿印有區旗、由FILA贊助的綠白色球衣，最終以局數○比二落敗。他賽後指發揮只及平日一半水準，對於「球衣風波」坦言「心情沒有受影響是假的」，希望事件過去了就讓它過去。他其後在社交網站發文，慨歎可能注定要當悲劇的主角，「我一定會再企番起身，不過需要啲時間。」早前批評伍家朗未有穿印有區旗球衣出賽的穆家駿，昨晚透過YouTube發文指港隊可站在奧運舞台是難得機會，故評論一時情切，語氣有點過重及表示歉意。