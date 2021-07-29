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自由黨支持河南同胞

2021-07-29 列印
自由黨支持河南同胞
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　　河南省早前持續暴雨成災，以致多人不幸罹難，災民數以百萬計，情況嚴重。為此自由黨賑災基金撥捐五十萬港元，以支援河南省救災工作，並向受災同胞致以慰問關懷。

　　今個星期一，自由黨黨魁鍾國斌議員及黨主席張宇人議員代表自由黨前往中聯辦遞交捐款支票，由中聯辦譚鐵牛副主任及協調部徐小林副部長代為接收。



　　自由黨呼籲若有朋友也想出一分力捐款支援救災，可聯絡（電話: 2869 6833黄小姐），自由黨會將所有相關捐款轉交中聯辦。但願天災止息，受影響百姓早日渡過難關。

http://liberal.org.hk/tc
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