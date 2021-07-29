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沙特駐港領事另一女兒證實染疫

2021-07-29 列印
　　本港昨新增一宗新型冠狀病毒輸入個案，連續五十一日本地「零確診」，初步確診少於五宗。新增的十七歲女患者是沙特駐港領事的女兒，她的一對弟妹早前已經確診感染變種病毒。患者與弟妹在本月十六日，一同乘卡塔爾航空QR818班機抵港，弟妹確診後，她被送往檢疫中心至前日發病，證實帶有L452R變種病毒株。另外，公務員事務局局長聶德權昨到訪AXA安盛，視察新外展接種服務情況，為約三百六十人接種科興或復必泰疫苗。

　　另外，政府公佈，截至星期日的過去一個星期，有一名七十四歲女子接種科興疫苗後十四日內死亡，但無臨牀證據顯示事件由疫苗引起。而有多五名十八歲以下青少年在接種復必泰疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。



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