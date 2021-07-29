向警總發信稱放炸彈 廚師囚22月

香港隊在東京奧運會報捷，繼張家朗勇奪一面花劍金牌，何詩蓓不負眾望，拿下二百米自由泳銀牌，成就非凡。這兩位運動員的奮鬥故事，為年輕人立下榜樣，只要立定志向，努力不懈，必有所成。兩人也給家長啟示，須重視子女的天賦才能，不要囿於求學為先的觀念，放手讓子女拼搏。 張家朗中四時決定暫時放下學業，轉做全職運動員，起初父母有點猶豫，最後開出條件，他須在兩年內幹出成績，勉勵家朗全情投入，結果培養出香港劍神。何詩蓓是高材生，同時兼顧學業和習泳，文武雙全，但也有軟弱的時刻，她在美國攻讀大學期間，跟隨名師操水，形容比香港辛苦得多，一度萌生放棄念頭，幸而何媽媽提醒她是有天份的，她可以停，但反問她是...

2021-07-29