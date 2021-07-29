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向警總發信稱放炸彈 廚師囚22月

2021-07-29 列印
　　灣仔警察總部去年四月收到匿名信，恐嚇指於全港放置三十八枚炸彈。警方事後調查，將一名男廚師拘捕，他昨在區域法院承認一項炸彈嚇詐行為罪，被判囚二十二個月。

　　案情指，警方於去年四月接獲一個寄給警務處處長鄧炳強的包裹，內藏懷疑土製炸彈，經檢查後認為不會爆炸，所以沒有進行引爆。三日後，警方再收信件，內寫到預備了三十八個炸彈放置於港九新界，又揚言自己擁有遙控器，若警方兩天內未能找到炸彈，就會「撳掣」，全港警察將「玩完」。



　　五十歲被告王紹明昨在區域法院承認一項炸彈嚇詐行為罪，李慶年法官指被告是一個心智成熟的成年人，直指其行為十分危險，不能以「惡作劇」淡化。若法庭輕判容易造成模仿效應，如出現虛報飛機上有炸彈等情況，判刑必須具阻嚇性，終判被告囚二十二個月。

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