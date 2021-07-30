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港隊今六場賽事

2021-07-30 列印
　　港隊今日有六場賽事，包括游泳、划船、帆船、羽毛球、馬術等項目，最受關注的，莫過於今早近十時舉行的女子一百米自由泳，香港女飛魚何詩蓓將會出戰。男子五十米自由泳預賽會在下午六時十四分舉行，早前一百米自由泳初賽總成績排第三十四的港隊泳將何甄陶，將在第七組出賽。

　　羽毛球混雙銅牌戰會在早上九時三十分舉行，港隊組合鄧俊文與謝影雪，將迎戰東道主日本組合渡邊勇大與東野有紗。馬術個人三項賽則在上午七時三十分展開，香港騎師何誕華將會出賽項目一，並在下午四時三十分參加項目二。



　　港隊划艇手洪詠甄早上七時二十五分會出戰女子單人雙槳D組名次賽，期望爭取較佳名次；帆船雷射輻射型開幕賽則在上午十一時○五分舉行，洛雅怡會參加第九及十場賽事。

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