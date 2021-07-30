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美股中段升205點

2021-07-30 列印
　　美國周四股市中段上升，杜指報三五一三六點，升二百零五點；納指則報一四八三○點，升六十七點。滙控美國預託證券價格見四十三點四四港元，升零點五四港元；騰訊則見四百八十點八四港元，跌十一點一六港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百三十二點一美元，升二十七點五美元。

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