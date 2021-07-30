紐約期金報每盎司一千八百三十二點一美元，升二十七點五美元。
美股中段升205點
紐約期金報每盎司一千八百三十二點一美元，升二十七點五美元。
100米自由泳 硬撼澳洲飛魚 何詩蓓今爭金
一面銀牌在手的香港「女飛魚」何詩蓓，今早再踏征途，出戰女子一百米自由泳決賽，她排在中間的第五線，被預賽最快的澳洲好手麥姬安和世界紀錄保持者、瑞典名將絲祖唐夾在中間，三人惡鬥，在所難免。 何詩蓓不負眾望...
2021-07-30
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主要測量地面數據 天繪一號04星成功發射
中國成功發射天繪一號04星。周四中午十二時零一分，酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將天繪一號04星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。 據內媒人民網引述，本次火箭發射是長征...
2021-07-30
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韓餐廳員工 邊泡腳邊洗蘿蔔
南韓有網民在抖音上傳了一段餐廳男員工在同一盆水邊洗蘿蔔邊泡腳的影片，且還將擦過腳底的抹布直接拿來擦蘿蔔。影片曝光後，引起大批南韓網民熱議。南韓食安局介入調查，發現涉事的餐廳為首爾的「方背豬腳」，目前已...
2021-07-30
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二手頻錄用家市價承接
世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角城市花園14座高層F室，面積598方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1130萬元承接，呎價18896元，屬市價。據了解，原業主於14年9月以855萬元購入，帳面...
2021-07-30
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企業績佳 美經濟加快增長 聯儲放鴿 杜指標指曾創新高
美國聯儲局維持鴿派作風，未有縮減買債規模計劃，美經濟加快增長，美股繼續向好，其中杜指早段曾升逾200點，重上三萬五水平再創新高；標普500指數亦曾升0.6%再創新高；納指亦升0.5%，逼近歷史高位。 ...
2021-07-30
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連購辛祖華拉尼 蘇B：爭冠係時候
曼聯今夏加緊收購步伐，先後宣佈收購兩名球星查頓辛祖和華拉尼，主帥蘇斯克查喜言這證明球會來季充滿野心。不過，紅魔於周三友誼賽主場迎戰來季英超升班馬賓福特，兩度領先下被追和2:2，熱身賽三戰僅勝和負各一。 曼聯今夏加緊收購步伐，目前已經先後宣佈成功羅致翼鋒查頓辛祖和中堅華拉尼兩名頂級球星，對於能夠如此迅速引入兩名星將，領隊蘇斯克查喜言：「我認為每一位主帥都樂見球隊可以盡快完成增兵，這令我們有更多時間磨合。」 熱身賽僅和升班馬 曼聯已經失落英超冠軍多年，今夏明顯矢志擴軍，蘇斯克查亦矢言：「很高興可以得到辛祖和華拉尼加盟，他們是世上最佳鋒將和後衞之一。這證明球會十分有野心，他們二...
2021-07-30
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【親子同樂】 走進樂高® 世界盡情探索！MTR MALLS變身「LET’S EXPLORE LEGO CITY 樂遊城市」
LEGO一向深得大人細路歡心，事關小小積木可以砌出千變萬化造型，畀大家發揮無限創意。今個暑假，港鐵旗下6大商場與樂高®攜手合作帶嚟「LET’S EXPLORE LEGO CITY樂遊城市AT MTR ...
2021-07-26
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踩過界首為動畫配音 Edan下期出糧六位數畀晒媽咪
雖然《大叔的愛》已播畢，但餘溫仍然厲害，Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）的「牧田CP」獲不少品牌垂青，「田田」除拍賀歲片，更拍住陳欣妍首次為動畫《反轉方舟動物團》配音。Edan單喺今年上...
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社論——老細鬆一鬆 讓夥計撐港隊
香港運動員在東京奧運會屢創佳績，牽動香港人的心。不少人形容香港健兒奮力為港爭光，是近年社會少見的開心大事，所以人人爭看直播，掀起奧運熱潮。由於香港與東京之間的時差甚少，港人可以輕鬆全程跟進各個賽程，唯一不便，是上班的時間。僱主應開方便之門，作適當安排，讓僱員可以稍為放下手上工作，齊齊為香港運動員打氣。 張家朗勇奪一面花劍個人金牌，何詩蓓爭得女子二百米自由泳一面銀牌，都是幾分鐘以內的事，全城歡呼。香港運動員表現出色的項目，都屬短小精悍，但就無緣參加大型球類決賽項目，即使取得參賽資格的乒乓球、羽毛球等，作賽時間也不會太長。僱主與其讓僱員一邊工作一邊心掛掛，倒不如與僱員約法三章，...
2021-07-30
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馬場浮世繪——川河達駒布烈治重新接手
「川河達駒」在香港退役後，今年六月已運返澳洲，並重新由練馬師布烈治接手訓練，練者表示計畫安排該駒在下月二十四日在蘭域馬場試閘，他認為如果將該駒的體格和心理狀態恢復至去年水平，部署將會跟去年一樣，先在九月復出上陣，跑過兩場後便參加珠穆朗瑪峰衞冕戰，而馬主何家駒已擁有該賽的參賽席位，所以應可順利上陣。 馬場浮世繪
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