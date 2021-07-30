中國女子體操 兩小花三甲不入

東奧女子個人全能競技體操決賽，獲體操女子團體第七名的兩名中國選手唐茜靖及蘆玉菲再出戰，但兩人皆失誤，分別只得第七及十八名。第一項高低槓比賽，蘆玉菲一度掉槓，得到13.333分，暫列第十二位；唐茜靖則在高低槓得到14.233分，並列第六。​​​​其後，唐茜靖在第二項比賽中掉下平衡木，兩項賽事完成後，蘆玉菲與​​​​唐茜靖分列第十二及第九位。由於失誤，兩人其後無法追回，最終​​​​唐茜靖以總分54.498，得第七名；蘆玉菲以總分52.799，得十八名。此外，美國選手蘇尼薩以總分57.433得金牌，巴西與俄羅斯則分別得銀牌及銅牌。十八歲的唐茜靖在早前奧運自由操資格賽中，選用中國抗日時代電視劇《紅高粱》片尾曲《九兒》，以及中國愛國歌曲《我和我的祖國》作比賽背景音樂，一度惹起網民熱議。