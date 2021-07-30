中國女排三連敗 瀕出局邊緣

東京奧運女排分組賽，中國女排遭遇三連敗，在第三場分組賽打足五局，終以局數二比三不敵俄羅斯奧委會，陷於出局邊緣。教練郎平在賽後指球員已很努力，發揮出應有水平，但因朱婷受傷發揮不佳，以致主攻點較弱；她又指賽果說明中國女排「還不夠」。被問及會否擔心不能出線，郎平指餘下還有兩場賽事，會「一點一點去拼」。中國隊在早前兩場分組賽先後不敵土耳其及美國，今場比賽以十七比二十五先輸一局，但其後表現回勇，反先二比一，但俄羅斯奧委會之後連勝兩局。奧運女排共有十二支參賽隊伍，分兩組進行小組賽，每組六隊中，排名最高的四隊能夠出線八強，中國隊現時排小組倒數第二。