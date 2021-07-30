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林鄭訪生物科技公司 15分鐘檢測特定病毒

2021-07-30 列印
　　特首林鄭月娥昨日到訪火炭一家本地生物科技初創公司，了解特區政府及香港科技園公司近年如何支援先進製造業，推進本港再工業化發展。

　　她參觀該生物科技公司的研發設施和自動化生產線，該初創是香港科技園公司的夥伴公司，它研發的便攜式檢測儀器只需將微量樣本放在細小的晶片上，便能於十五分鐘內檢測出特定病毒，方便醫護員即場進行檢測，及早作出診斷。



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