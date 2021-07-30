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港增兩輸入個案 均涉L452R變種

2021-07-30 列印
　　本港過去一日新增兩宗輸入個案，均涉及L452R變種病毒株，兩名患者分別由美國和坦桑尼亞抵港，其中一人四月在香港完成接種兩劑疫苗。

　　其中一名三十三歲的男患者由坦桑尼亞抵港，其後入住青衣華逸酒店，經檢測後確診。另外一名四十六歲男患者本月二十五日由美國抵港，入住紅磡嘉里酒店，前日出現病徵，其後確診。他在三月十七日及四月七日在香港接種兩劑復必泰疫苗。初步確診少於五宗。



　　另外，內地正研製霧化吸入式新冠疫苗，並完成第一期臨牀研究。港大感染及傳染病中心總監何栢良指吸入式疫苗可望在呼吸道黏膜產生免疫反應，有助阻斷傳播。

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