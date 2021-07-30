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排隊取「即日籌」打針長者：服務方便

2021-07-30 列印
■九龍灣體育館昨早有長者排隊即場登記接種科興。
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　　七十歲或以上長者由昨早起，可到二十四間社區疫苗接種中心領取「即日籌」接種新冠疫苗。昨早有約二十名長者在九龍灣體育館社區疫苗接種中心外排隊取籌，當中有長者指自己不懂上網，又不想麻煩家人，認為「即日籌」服務方便。公務員事務局局長聶德權指，整體流程順利。政府指全日共派出約二千個「即日籌」。　　

　　承辦伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄預料，「即日籌」有助提升長者接種率，若政府計劃推展至六十歲或以上人士，需考慮各中心人手安排。



　　另外，外展隊昨午來到電視城，為無線台前幕後約二百八十名員工接種，聶德權指該公司副總經理曾志偉及藝人汪明荃也到場支持，阿姐更呼籲長者接種，「我都七十幾歲，打完咩問題都無！」
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