  • 2021年7月30日 星期五
  • 28º
  • 87%
熱門： 何詩蓓東京奧運新城市廣場將軍澳唐英傑

日報新聞 > 港聞

張家界旅遊個案擴散 北京增一本土確診

2021-07-30 列印
　　江蘇南京爆發疫情已有逾二百宗個案，當中不少患者曾到湖南張家界旅遊，包括北京新增的一宗本土確診，與早前確診個案有關連，兩人為一對夫婦。

  張家界疫情防控工作指揮部將上周四曾觀看「魅力湘西」演出的觀眾，列為高風險人群，要求曾出席的人士主動報告，配合集中隔離和強制檢測。



　　內地過去一日新增四十九宗確診個案，二十四宗本土感染，其中江蘇佔二十宗、四川三宗、北京一宗，而境外輸入有二十五宗。

　　另外，台灣新增十六宗本土確診，連續兩日沒有新增死亡個案。雖然台灣繼續推進疫苗接種，但新北市料本月底用盡疫苗，可能在下周日至周四暫停接種，影響約七萬一千名合資格人士。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd