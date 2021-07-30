  • 2021年7月30日 星期五
  • 28º
  • 87%
熱門： 何詩蓓東京奧運新城市廣場將軍澳唐英傑

日報新聞 > 港聞

九龍倉捐1500萬助河南災後重建

2021-07-30 列印
　　九龍倉集團有限公司昨天宣佈，九龍倉緊急支援基金透過中央政府駐港聯絡辦賑災專戶，捐出一千五百萬港元，支援河南省災後急需重建的工作。

　　集團指河南省近日暴雨成災，災情百年罕見，鄭州市情況尤為嚴峻，令人動容，對受災情打擊的河南省同胞表達深切慰問，同時向所有救援人員致以崇高敬意。集團相信透過各方努力，當地同胞必能盡快重建家園，回復正常生活，並指「風雨過後，必現驕陽」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd