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垃圾車撞倒老婦輾斷腿

2021-07-30 列印
　　藍田啓田道昨發生嚴重交通意外，一輛垃圾車昨午約二時半，沿啓田道往將軍澳方向行駛，當駛至一商場對開時，懷疑撞倒正在過路的老婦，她其中一隻腳更被輾壓分離浴血，現場市民目睹慌忙報警及上前協助。

　　八十八歲老婦重傷倒地，頭及腳部受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，當時已經昏迷。警員封鎖現場調查，六十三歲男司機通過酒精測試，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，正被扣留調查。現場留有一輛手推車，一個口罩，以及一大攤鮮血。



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