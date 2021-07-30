﻿城大HK Tech 300頒發650萬種子基金予初創 與華潤創業簽署合作備忘錄

香港城市大學（城大）撥出5億港元所推行的大型創新創業計劃「HK Tech 300」，自今年3月推出以來反應熱烈，65隊初創隊伍通過HK Tech 300兩輪遴選，各獲得10萬港元種子基金，啟航實踐創業夢。城大亦與華潤創業簽署合作備忘錄，攜手成立科創投資平台，促進HK Tech 300初創企業項目產業化。「HK Tech 300」目標是於未來三年內協助城大學生成立300家初創企業，將城大的科研成果轉化為實際應用，為社會經濟和科技發展作出貢獻。第一及第二輪種子基金共有65隊分別來自生物和健康科技、商業應用和金融科技、資訊科技和人工智能、深科技及教育科技範疇的初創隊伍獲選。香港城市大學校長郭位表示，城大作為一所有活力的大學，一直積極鼓勵創意及創新。HK Tech 300計劃獲社會各界支持，自推行以來反應熱烈，助城大學生、校友及科研人員創業。城大與華潤創業聯手成立科創投資平台香港城市大學副校長（行政）及城大企業有限公司常務董事李惠光和華潤（集團）有限公司助理總經理及華潤創業有限公司首席執行官陳鷹簽署合作備忘錄成立科創投資平台，由創新及科技局局長薛永恒、教育局常任秘書長李美嫦、香港城市大學校董會主席黃嘉純、香港城市大學校長郭位、香港科技園公司主席查毅超、香港數碼港管理有限公司董事局主席林家禮一同見證。創新及科技局局長薛永恒表示，政府近年投放更多資源支援初創企業，為本地大學提供每所每年獲得的資助由400萬元增至800萬元，支持初創發展。香港城市大學校董會主席黃嘉純指，城大與華潤創業簽署合作備忘錄是「HK Tech 300」重要里程碑，共同成立的投資平台促進HK Tech 300初創企業項目產業化，首期的投資規模共一億港元。華潤（集團）有限公司助理總經理及華潤創業有限公司首席執行官陳鷹表示，華潤創業將攜手城大，一起加速HK Tech 300項目產業化、商業化、規模化和國際化，孕育有潛力的初創企業成為獨角獸。嶄新製冷塗料實現建築物節能減碳I2Cool由城大能源及環境學院研究助理杜雨薇和博士生朱毅豪等成員組成，旨在推廣嶄新的零耗能、低成本及高效能的被動式輻射製冷塗料，透過將聚合物和納米顆粒混合材料塗在建築物外牆，實現有效的降溫效果。團隊早前進行測試，發現使用塗料後，可為冷氣機省減八至十度電力。參與HK Tech 300為團隊帶來多方面的幫助，包括獲得10萬元「HK Tech 300種子基金」，會用於技術研發、添置設備等。應屆畢業生推全港首創按分鐘收費健身服務平台由城大應屆經濟及金融系畢業生蔡宗霖與中學同學創立的健身服務平台「Freeness」，針對偶爾使用健身室的用戶，提供全港首創按分鐘收費的健身服務選擇、會員及月費計劃等服務，讓用戶不再需要簽署任何合約及不再浪費金錢和時間於閒置的健身服務上。現已有逾10家中小型健身室與Freeness簽約合作，預計使用健身中心服務每分鐘收費由五角至一元不等。而平台的應用程式暫定將於8月正式試行。Freeness會將所獲的種子基金投放於技術發展上。