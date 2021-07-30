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港大海洋科學研究所 新實驗室大樓落成啟用

2021-07-30 列印
港大海洋科學研究所 新實驗室大樓落成啟用
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　　港大理學院太古海洋科學研究所新設施落成啟用，標誌其於石澳鶴嘴海岸保護區擴展學術樓的重要里程碑。新的實驗室大樓包括一個份子生物學實驗室、一個生物多樣性中心和一個教學研討室。

　　港大校長張翔教授前天主持揭幕儀式時表示，感謝太古基金多年來對研究所的支持，研究所的擴展與港大銳意成為創新知識的樞紐的發展藍圖不謀而合；而研究所憑着其變革性的願景、空間擴展和設施的升級，無疑將會開拓更多新機遇。



　　太古股份有限公司主席施銘倫先生稱，新擴建的設施將有助加強研究所與國際研究組織的合作，以及從環球角度探討本地生物多樣性倒退的問題，包括氣候變化所帶來的影響，並提供更多外展及教育機會。

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