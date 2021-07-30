保險經紀借錢不果弒父謀殺罪成

二十八歲男保險經紀三年前疑向父親借錢償還高利貸不果後起爭執，一怒下涉殺父親，並棄屍大海。陪審團昨裁定他謀殺罪成。被告在審訊前另承認一項盜竊罪，法官押後案件至八月五日判刑，期間被告須還柙監房候判。被告黎謹友被控於二○一八年十二月四日在香港謀殺其父親。被告自辯時稱因無法償還高利貸債務，而出現自殺念頭，案發當日問父親借二十萬元還債時，父親奚落其妻兒，再拿起鬧鐘及椅子擲向他，他便在背囊中取出原本打算用來自盡的刀，插向父親頸部，形容事件非常突然，回過神來才知自己「做錯嘢」殺死父親。他否認謀殺罪，自辯時承認誤殺罪；陪審團最終以六比一大比數裁定他謀殺罪成。