﻿香港中國婦女會幼稚園幼兒園 「童心看世界 － 我們的未來」壁畫揭幕禮暨頒獎禮 圓滿舉行

香港中國婦女會幼稚園幼兒園「童心看世界～我們的未來」壁畫揭幕禮暨頒獎禮日前舉行。校長廖海艷指出，該校開校至今廿多年，外牆「已見歲月痕跡」，壁畫創作的主要目的是希望運用學生的美術作品，由畫家再手繪創作製成一幅外牆壁畫，予人煥然一新感覺，並藉以將藝術元素帶入社區，為區內增添活力及生氣。校長廖海艷指出，基於學校是房署租戶，所有裝置需符合房署的要求，經查詢聯繫各方搜集資料後，決定請專業畫家以合規格的方法製作壁畫。校園壁畫分三期進行，首期在學校側門，主題為「童心看世界-我們的家」，以辦學團體香港中國婦女會「80 周年會慶書畫展」本校作品－全體師生合作畫「我愛香港」為藍本，請畫家再加以發揮創作成壁畫。壁畫來自學生畫作她說，首期創作大受家長及區內居民讚賞，故決定再用同樣的方式美化其餘的外牆。第二期壁畫創作於今年初舉行，並特別舉辦「童心看世界-我們的未來」繪畫活動，除本校學生外並邀請區內的小學生參加，共收到 151 張畫作，由畫家及本校教師初步選出合用於繪製壁畫的優秀作品。「我們在 3 月中再進行特優作品遴選，很榮幸邀請到教育局局長楊潤雄先生蒞臨作嘉賓評審聯同評審團以投票形式選出合共10張「特優佳作」，由於最後選出的特優佳作中有同分，最後變成共有12張特優作品，由畫家再手繪創作整合成2幅壁畫，分別置於學校正門左右。」揭幕禮當日，由香港中國婦女會主席文綺芬博士、教育委員會主席馬潔貞女士，校監歐陽戚潔影女士，香港中國婦女會中學楊志強校長等任主禮嘉賓，並邀請區內外的小學校長出席，包括：（排名不分先後）勵志會梁李秀娛紀念小學余忠權校長，筲箕灣崇真學校關唐裕校長、香港中國婦女會丘佐榮學校葉惠雯校長、佛教中華康山學校馬中駿校長、太古小學陳綺梅校長、北角官立小學陳張燕媚校長及李燕珊副校長、啓基學校（港島）鄭惠琪校長等，所有入選優秀作品的學生均獲頒證書及幼稚園送出的獎學金以資鼓勵。（資訊由客戶提供）