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科學館今起舉行 彼思動畫展

2021-07-30 列印
■館內有不同彼思電影角色的塑像供市民 「打卡」。
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　　香港科學館今日起舉行全新專題展覽「彼思動畫的科學秘密」。市民除了可與一眾深受歡迎的彼思電影角色的塑像「打卡」外，更能一睹獨特的電影製作過程，深入了解彼思動畫的美術人員和電腦科學家如何結合藝術和科技，創作多部膾炙人口的精采動畫。

　　展覽將呈現彼思動畫製作過程中的八個技術程序，包括建構模型、建立骨架結構、建構表面等。市民可透過逾五十組有趣的互動展品、實物模型及錄像節目，體驗動畫製作流程中不同崗位。



  與彼思電影角色的塑像「打卡」合照不可缺少，包括《反斗奇兵》的巴斯光年、《怪獸大學》的毛毛和大眼仔、《超人特工隊》柏氏一家等。香港科學館總館長陳淑文表示，五年前已開始籌劃展覽，惟因疫情令展品輸送等難度增加。

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