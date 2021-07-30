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恒基地產旗下七大商場 H•COINS 會員一APP在手 助您輕鬆為消費券增值HK$500！

2021-07-30 列印
■「消費券升級二重浪」令H.COINS 會員有機會將消費券金額大大增值10%！
恒基地產旗下七大商場 H•COINS 會員一APP在手 助您輕鬆為消費券增值HK$500！
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第一期消費券最快8月1日就到手，相信大家已經密鑼緊鼓安排自己的消費大計！恒基地產旗下七大商場的H.COINS綜合會員計劃，亦會於同日推出「消費券升級二重浪」，只要免費登記成為H.COINS會員，並累積滿指定消費額就有機會賺總值港幣$500回贈，將消費券金額增值10%！

會員免額外登記 自動參加「消費券升級二重浪」



　　由2021年8月1日起，H.COINS會員於恒基地產旗下七大商場，以任何一個四大電子平台（包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK）完成消費，登記商戶機印發票及電子交易存根，獲批核便能成功賺取COINS，於手機APP內換取商場電子禮券及精選禮品，同時亦會自動參加全新推出的「消費券升級二重浪」！
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