100米自由泳 三度創亞洲紀錄 何詩蓓再摘銀 團結港人感光榮

已為港隊取得一面東奧銀牌的港隊「女飛魚」何詩蓓，昨早再出戰女子一百米自由泳決賽，游出五十二秒二七，第三度刷新亞洲紀錄，為本港再贏一面銀牌，成為香港首位取得兩面奧運獎牌的運動員，她更指藉比賽能團結港人是是光榮。何在非強項的五十米自由泳亦晉身準決賽，但因早前拉傷決定退出，但仍參加昨晚的四乘一百米混合泳接力預賽，惜無緣決賽。體育界人士認為市民對體育的關注是史上最高，希望政府能把握機會，推動體育深入社會。何詩蓓是今屆奧運唯一入選女子一百米自由泳決賽的亞洲女泳手，在最初五十米，八名選手中保持第二，轉池時比游第一的澳洲泳手麥姬安昂稍慢零點零二秒。在最後五十米，何詩蓓繼續保持第二位，最後二十五米嘗試奮力直追，最終第二名觸池，游出五十二秒二七，為港隊再拿一面銀牌，同時繼預賽及準決賽後，第三度打破亞洲紀錄。麥姬安則以五十一秒九六奪金，再次打破奧運紀錄。晉身50自準決賽 因傷退出何詩蓓休息約八小時後，出戰昨日傍晚的女子五十米自由泳初賽，以總成績第十五名晉身今早準決賽，但由於早前比賽後臀部不適，經昨日賽事後更見惡化，宣佈退出準決賽；但仍夥黃筠陶、楊珍美及鄭莉梅參加昨晚的四乘一百米混合泳接力預賽，最終在十六隊中排十三，無緣決賽。港隊總教練陳劍虹稱，何詩蓓等泳手將周二返港，屆時將為詩蓓詳細檢查傷勢，為月底國際游泳聯賽做準備。喜再獲銀牌的何詩蓓稱：「我在香港出世長大，一開始游水都在香港，可以代表香港比賽是光榮。今次很多人都看我比賽，好像可以令大家團結起來，變得更有力量，這點也是光榮。」她又指很高興今年有這麼多港人關注奧運，希望港人的支持不是每隔四年才出現。她指一百米自由泳的策略是衝，放鬆心態，強調比賽「百分之八十與心態有關」。她相信個人仍未達巔峰，會再和教練商量未來計劃。目前港隊已獲一金兩銀是史上最佳成績，「牛下女車神」李慧詩亦有望拿牌，港協暨奧委會指證明香港運動員有實力踏上殿堂。「恒基精英運動員計劃」將向何詩蓓送出共五百萬獎金。浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德向本報稱，今年市民對奧運的關注史上最高，這股熱情有助本港體育發展，政府應考慮採取系列措施進一步推廣，如調整教育政策，鼓勵有天賦的學生投身體育事業。